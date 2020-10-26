وزارة الموارد البشرية السعودية: 3 ضوابط لمنح تصريح العمل المؤقت

2020/10/26 | 13:45 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – مباشر: كشفت مصادر في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، اليوم الاثنين، عن منح صلاحية إصدار تصاريح العمل المؤقتة وغير المؤتمتة لمديري عموم مكاتب العمل، وفقا لثلاثة ضوابط.وقالت المصادر، وفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية، إن …

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