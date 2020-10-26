اللجنة المالية تكشف عن رقم جديد لقانون “تأمين الرواتب”.. هل سيكفي ؟

2020/10/26 | 13:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، وجود استضافات لوزارة المالية والبنوك المرشحة للاقتراض منها وفق القانون الجديد الذي قرأت عليه قراءة أولى في مجلس النواب.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر إن ” قانون تمويل العجز المالي تمت قراءته قراءة أولى وهناك اتفاق لتمرير القانون، لكن بعد إجراء التعديلات على الصيغة التي أرسلتها الحكومة”.

وبين أن “اللجنة قررت عقد عدة جلسات و استضافات مع وزارة المالية، وكذلك مع البنوك التي سنلجأ الى الاقتراض منها”.

فيما أكد عضو مجلس النواب يحيى العيثاوي، أن “البرلمان لديه تحفظات على قانون العجز المالي، حيث أن المبلغ المطلوب ٤١ ترليون دينار، وهو مبلغ كبير جدا”.

وأضاف أن “العجز الذي من الممكن تسديد الرواتب من خلاله، لا يتجاوز ٣ ترليون للشهر الواحد، أي بحدود ٩ الى ١٠ ترليون”، مرجحاً أن “هذا المبلغ هو الذي سيصوت عليه مجلس النواب”.

وكان مجلس النواب قد أنهى السبت الماضي، القراءة الأولى لمشروع قانون تمويل العجز المالي.

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