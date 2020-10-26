مجلس مكافحة الفساد يشخص 40 ملفا للفساد يتعلق بسياسيين وموظفين

2020/10/26 | 13:49 - المصدر: NRT عربية

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كشفت لجنة متابعة البرنامج الحكومي عن وجود40 ملفا للفساد مشخصة من قبل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد، فيما اكدت دعمها لتوجهات الحكومة الاصلاحية.

وقال عضو اللجنة محمد شياع السوداني، في تصريح لجريدة الصباح، اليوم (26 تشرين الاول 2020) ان "هناك 40 ملفا للفساد عرضت من الحكومة السابقة شملت حيزا كبيرا من الاجراءات الرقابية والتي تصنف على انها ملفات فساد واضحة وقد شخصها المجلس الاعلى لمكافحة الفساد"، مشيرا الى ان "المتورطين في هذه الملفات نوعان، افراد من جهات سياسية معروفة اضافة الى موظفين يتم التستر عليهم من قبل تلك الجهات للخدمات التي يقدمونها".

وبشأن الورقة البيضاء، اوضح ان "الدعم العالمي لها مطلوب، لكن المعركة ضد الفساد داخل البلاد والاصلاحات تبدأ من داخل المنظومة التنفيذية والتشريعية ونحن لدينا الامكانية في تشخيص حالات الفساد بشرط توفر الارادة الحقيقية لتجاوز الازمة المالية".

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