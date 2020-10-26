النزاهة تكشف عن تفاصيل طلبٍ لرفع الحصانة عن برلماني تمهيداً لاستقدامه

2020/10/26 | 13:50 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..كشفت هيئة النزاهة الاتِّحاديَّة، الاثنين، عن تفاصيل طلبٍ لرفع الحصانة عن أحد أعضاء مجلس النُّوَّاب للدورة الحاليَّة، مُبيّنةً أنه جاء لغرض تبليغ النائب بأمر استقدامٍ صادرٍ بحقه على خلفيَّة قضيَّةٍ حققت فيها وأحالتها للقضاء.وذكر بيان للهيئة تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل الطلب، أفادت بمخاطبة محكمة التحقيق المُختصَّة في النظر بقضايا النزاهة بمحافظة نينوى مجلس النواب؛ لغرض الطلب منه رفع الحصانة عن أحد أعضائه الحاليّين لتتمكَّن المحكمة من تبليغه بأمر الاستقدام الصادر بحقه”.وأضاف البيان، أن “أمر الاستقدام الصادر استناداً إلى أحكام المادة (٣١٥) جاء على خلفيَّة القضيَّة التي حققت فيها الهيئة، وأحالتها إلى القضاء، والتي تتضمَّن اتهاماتٍ مُوجَّهة للنائب خلال فترة توليه رئاسة مجلس المحافظة مُدَّة سيطرة داعش الإرهابي عليها”.وتابع أن “تفاصيل القضيَّة تشير إلى وجود شبهة تصرُّفٍ بمبالغ خاصَّةٍ برواتب موظفي مجلس المحافظة، وكذلك رواتب موظفي مجالس الأقضية والنواحي داخل مدينة الموصل”، مُوضحا أنَّ “مجموع الرواتب التي تمَّ التصرف بها بصورةٍ مُخالفةٍ للتعليمات تبلغ (٤٠٠) مليون دينار شهرياً”.



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