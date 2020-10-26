تفجير كدس للعتاد في معسكر للحشد الشعبي بديالى

2020/10/26 | 13:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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انفجر كدس عتاد تابع للواء الرابع في الحشد الشعبي، بمعسكر أشرف في محافظة ديالى.

وذكر مصدر أمني لـ”تقدم” إن “الانفجار وقع جراء اندلاع حريق في معسكر العراق الجديد للحشد الشعبي (معسكر اشرف) قرب ناحية العظيم شمالي ديالى، ما أدى إلى وصول النيران إلى كدس عتاد داخل مشجب وانفجاره”.

واضاف، أن “المشجب تابع للواء الرابع/ الحشد الشعبي، ويقف سوء تخزين الأسلحة والمعدات العسكرية وراء وقوع الانفجار”.

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