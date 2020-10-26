قنصل التشيك يهدي طالباني 'كمامة كوردية'

2020/10/26 | 14:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، الاحد، الخبير الاقتصادي العالمي التشيكي توماش سيدلاجيك، والوفد المرافق له لبحث مستجدات الاوضاع وسبل تطوير الاقتصاد في كوردستان.

وعن الزيارة، غرد طالباني عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر": انه وضمن اطار استقباله للخبير الاقتصادي العالمي التشيكي توماش سيدلاجيك، قدم له القنصل العام التشيكي في اقليم كوردستان، " كمامة كوردية" من صناعة عقيلته.

واضاف: ان الكمامة من غطاء الرأس " جمدان" وهو رمز الكوردايتي والنضال، والكمامة واحدة من الطرق المؤثرة لمكافحة تفشي كورونا".

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