عملة تركيا تواصل الهبوط لمستويات متدنية.. والدولار أعلى 8 ليرات

2020/10/26 | 14:16 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر- أحمد شوقي: تستمر الليرة التركية في التراجع الحاد خلال تعاملات اليوم الإثنين، لتتجاوز حاجز 8 ليرات لكل دولار لأول مرة على الإطلاق مع التوترات

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