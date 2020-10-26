شركة نرويجية مختصة لإزالة الالغام والمتفجرات باشرت بعملها غرب الانبار

2020/10/26 | 14:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الغام

المعلومة/ الانبار..اعلن قائممقام قضاء عنه بمحافظة الانبار سعيد العاني ،الاثنين، عن مباشرة شركة نرويجية بمهام عملها لإزالة الالغام والمتفجرات والمخلفات من المناطق الغربية .وقال العاني في تصريح لـ/المعلومة/، إن “شركة نرويجية متخصصة برفع الالغام والمتفجرات والمخالفات الحربية باشرت عملها في قضاء عنه غربي الانبار, ضمن خطة الحكومة الاتحادية الاسراع برفع العبوات الناسفة والمواد المتفجرة لازالة خطر هذه الاسلحة عن المدنيين”.واضاف ان” الشركة المختصة باشرت عملها وتمكنت من رفع العشرات من العبوات الناسفة والمواد المتفجرة عن مناطق مختلفة من قضاء عنه”، مبينا ان “القوات الامنية ابلغت الشركة المعنية بمكان تواجد الاجسام المفخخة في القضاء وهي من مخلفات عصابات داعش الاجرامية ابان سيطرته على القضاء”.وتابع أن “ازالة الاجسام المفخخة سوف يساهم في جعل كافة مناطق القضاء بيئة امنة للسكن والعمل”، مؤكدا أن “قضاء عنه مازالت تحوي على العديد من الاجسام المفخخة رغم مرور اكثر من اربعة اعوام على تحرير المدينة من ارهابي داعش”.



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