3 مزايا جديدة قادمة في “واتساب” لتسهيل الاستخدام وتوفير الوقت

2020/10/26 | 14:18 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة التراسل الفوري الأشهر في العالم “واتس آب” قدمت 3 إضافات رئيسية جديدة لإنجاز “أسهل” الأعمال، وأوضح التقرير المنشور عبر موقع “تايمز نيوز ناو” أن تطبيق “واتس آب بزنس” حظى بتحديث جديد، يقدم ميزات استثنائية لمساعدة العملاء على التسوق، عن طريق إضافة خدمات دفع أكثر.ومن المقرر أن تضيف تلك التغييرات الجديدة فى “واتس آب بزنس” مزايا جديدة للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، التي تستخدم النظام الأساسي للتفاعل مع عملائها.وأضافت “واتس آب” 3 تقنيات رئيسية جديدة، الأولى أطلقت عليها “فيس بوك هوستينج سرفس”، والتي ستجمع بها فيس بوك، المالكة لـ”واتس آب” رسوما من الشركات.أما الطريقة الثانية، فتعتمد على منح الشركات إمكانية التواصل مع العملاء عبر “واتس آب بزنس” وطرح خيارات دفع مختلفة لهم، وتقديم خدمة العملاء بصورة أسرع وأسهل، وأطلقت عليها اسم “مبيعات الأعمال”.أما الوسيلة الثالثة، فأطلقت عليها اسم “التسوق”، التي تعتمد على منح مستخدم “واتس آب بزنس” خيارات للتحقق من المنتجات المتاحة وإجراء عمليات الشراء مباشرة من الدردشة.جدير بالذكر يستعد واتس آب لطرح ميزة تأمين الوجه قريبًا، إذ كشف موقع WaBetaInfo أنه تم تقديم تحديث واتس آب جديد من خلال برنامج Google Play beta ، والذى يضيف ميزتين مهمتين، الأولى هي القدرة على الانضمام إلى مكالمة جماعية حتى بعد أن فاتتك الدعوة الأولية.أما الميزة الثانية التي نتوقع أن يصدرها واتس آب قريبًا هي دعم إلغاء تأمين الوجه، إذ تمت إضافة قائمة “قفل المقاييس الحيوية” الجديدة في الإصدار التجريبي الجديد من واتس آب، والتي ستحل محل قائمة “Fingerprint lock” الحالية.انتهى 25

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