بيان ’شديد اللهجة’ من مفوضية حقوق الإنسان بشأن تصريحات ماكرون: عنصرية ومسيئة للرسول

2020/10/26 | 14:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أدانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، الاثنين، "الإساءة إلى الرسول محمد من قبل الرئيس الفرنسي، ونشر بعض الصور المسيئة"، فيما طالبت بتشريع قانون دولي يجرم الإساءة للأديان.



وذكر بيان للمفوضية تلقى "ناس" نسخة منه، (26 تشرين الأول 2020)، إنه "ندين بأشد عبارات الاستنكار، الإساءة إلى الرسول الأعظم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) نبي الرحمة والإنسانية بنشر الصور المسيئة لشخصه الكريم وما صدرت من تصريحات عنصرية عن الرئيس الفرنسي".

وأضافت، "ترفض المفوضية كافة الإساءات التي استهدفت شخصية الرسول الاعظم أو أي إساءة تمس الديانات والأنبياء والرسل بحجّة حرّية الرأي والتعبير"، مضيفة، "نشدد على أن الاستمرار في هذه الأعمال المشينة يعتبر إهانةً وتجاوزا لمشاعر المسلمين في العالم وانتهاكاً لحقوقهم التي نصت عليها مبادئ حقوق الإنسان في حرية الأديان واحترام العبادات والرموز الدينية".

وبينت، أن "العالم الذي يواجه تحديات صعبة ومعقدة في مواجهة التطرف الديني يحتاج من الجميع إلى التكاتف وتوحيد الجهود في مكافحة بواعث العنصرية ومنع الإساءات لكل المعتقدات والديانات في العالم أجمع".

وطالبت المفوضية، وفقا للبيان، المنظمات الدولية، "بالنهوض بمسؤولياتها الإنسانية وواجباتها المجتمعية والأخلاقية لمنع الإساءات المتكررة إلى الرسول الأعظم والدين الإسلامي تحت مظلة حرية التعبير لبث بذور الكراهية والبغضاء، والعمل بجدية لنشر ثقافة التسامح والسلام بين شعوب العالم".

وأشارت إلى أن "المفوضية طالبت الجهات المعنية في وزارة الخارجية بالتحرك عبر قنواتها الرسمية لاستنكار هذا العمل الغير أخلاقي لدى الدول التي صدرت منها تلك الإساءات، كما تطالب المفوضية بتشريع قانون دولي يجرم الإساءة للأديان ، وتلفت المفوضية إلى أن ترسيخ حقوق الإنسان ينبع من احترام وتقديس الديانات والرسالات السماوية".

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