عارض جديد يدل على الاصابة بفيروس كورونا

2020/10/26 | 14:19 - المصدر: NRT عربية

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كشف العلماء عن علامة تحذيرية جديدة تدل على الاصابة بكورونا، يجب تصنيفها كعارض رئيسي رابع لعدوى الفيروس.

وتشمل الأعراض الأساسية لكورونا في الغالب، ارتفاعا في درجة الحرارة والسعال الجديد وفقدان حاستي الشم والتذوق، لكن العلماء يحذرون الآن، كلا من البالغين والأطفال، من عارض رابع شائع، يتمثل في مرض جلدي يمكن أن يكون مؤلما ومثيرا للحكة في بعض الأحيان.

واكتشف العلماء من كينغز كوليدج لندن أن 8.8% من الذين أبلغوا عن نتائج اختبار إيجابية لـ"كوفيد-19"، عانوا من طفح جلدي كجزء من أعراضهم، مقارنة بـ 5.4% من الأشخاص الذين كانت نتيجة اختبارهم سلبية.

ولمزيد من التحقيق، أنشأ الفريق استبيانا منفصلا عبر الإنترنت، وجمع الصور والمعلومات مما يقارب 12 ألف شخص يعانون من طفح جلدي ويشتبه في إصابتهم بـ"كوفيد-19" أو تأكدوا منه.

ووجدت دراسة أعراض "كوفيد-19" أيضا أن هذا الطفح الجلدي يمكن تقسيمه إلى ثلاث فئات بما فيها:

- طفح جلدي من نوع خلايا النحل (الشرى) وهو ظهور مفاجئ لنتوءات بارزة على الجلد تظهر وتختفي بسرعة كبيرة على مدار ساعات وعادة ما تكون حكة شديدة.

ويمكن أن تشمل أي جزء من الجسم، وغالبا ما تبدأ بحكة شديدة في الراحتين أو أخمص القدمين ويمكن أن تسبب تورما في الشفتين والجفون.

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