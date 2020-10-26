2020/10/26 | 14:21 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء قوات خاصة يحيى رسول اليوم الاثنين ، عن القاء القبض على عُنصرين إرهابيين من بقايا فلول عصابات داعـش الإرهابية في “مُحافظة الأنبار”.

وقال رسول في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، “جهاز مُكافحة الإرهاب، يُلقي القبض على عُنصرين إرهابيين من بقايا فلول عصابات داعـش الإرهابية في “مُحافظة الأنبار – قاطع الكرمة شمال شرقي مدينة الفلوجة”، حيثُ جاءت عملية القبض بعد نصب كمين محكم وجُهد معلوماتي كبير من قبل إستخبارات جهاز مُكافحة الإرهاب “.

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