بالصور: ملابس نسائية معلقة على طول 5 الاف متر في السليمانية.. ماقصتها؟

2020/10/26 | 14:23 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اقدمت مجموعة نسائية على استحداث طريقة احتجاجية جديدة، للتعبير عن حالات التعنيف التي تتعرض لها النساء في اقليم كردستان ولاسيما محافظة السليمانية.

وقامت مجموعة من 100 ناشطة بنشر قطع من الاقمشة والملابس النسائية المأخوذة من نساء معنفات، والتي تصل إلى نحو 10 الاف امرأة اي 10 الاف قطعة ملابس، معلقة على طول نحو 5 كليومتر في شارع سالم بمحافظة السليمانية.

ويعد المشروع الاول من نوعه في الإقليم، حيث شارك فیه 99 ألف و 678 امرأة تعرضت للتعنيف، فيما تعود الملابس المنشورة للنساء المعنفات”.

وتم اختيار شارع سالم في السليمانية لتنفيذ المشروع، كونه شارع مزدحم بالمارة، ونهدف لاطلاع الناس على العنف الذي تتعرض له المرأة من أجل خفض نسبة استهداف النساء وتعنيفهن.

لوحة الانوثة في السليمانيةحجم اللوحة يبلغ 4800 متر من اقمشة المعنفات في اقليم كردستان،جمعت من 99678 منزل في مختلف المناطق بالاقليم.تم انجازها من قبل الفنانة تارا عبدالله و ناشطين بدعم من منظمة التنمية المدنية علقت في شارع سالم بالمسافة ما بين "حديقة نالي وصولاً الى المحكمة.



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— Hozan zubêr (@HozanZuber) October 26, 2020

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