2020/10/26 | 14:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- اتهمت وزارة الزراعة العراقية، يوم الاثنين، بعض التجار بالتلاعب بالأسعار لضرب المنتج المحلي، مشيرة إلى أن أسعار بيض المائدة ثابتة ولم تتغير.



وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف ، أن “عملية تصنيع الدواجن والبيض تكلف آلاف الدولارات بسبب المواد المستوردة من الخارج بالإضافة إلى مصاريف المياه والكهرباء، إلا أن هذا لا يعني رفع الأسعار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الزراعة تتهم التجار بالتلاعب بأسعار “بيض المائدة” لضرب المنتج المحلي وكالة الصحافة المستقلة.

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