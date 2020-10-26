2020/10/26 | 14:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – اصدر تحالف الفتح بيانا بشأن التصريحات الفرنسية المسيئة ضد الإسلام ورسوله الكريم ص .وذكر تحالف الفتح في نص البيان : فوجئ العالم الإسلامي والعربي وأصدقاء الشعب الفرنسي بالتصريحات ماكرون المسيئة ضد الإسلام ورسوله الكريم “ص” وأحكامه والشريعة الغراء ، وفي الوقت الذي نستنكر فيه تصريحات ماكرون نعدّ ماتحدث به إساءة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص ‌تحالف الفتح يطالب بمقاطعة المنتجات الفرنسية : ” ماكرون ” خسر العالم العربي والاسلامي المركز الخبري الوطني.

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