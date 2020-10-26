2020/10/26 | 14:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجان مواجهة كورونا في دهوك تتوعد بملاحقة المخالفين للتعليمات الصحية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/26 | 14:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجان مواجهة كورونا في دهوك تتوعد بملاحقة المخالفين للتعليمات الصحية ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجان مواجهة كورونا في دهوك تتوعد بملاحقة المخالفين للتعليمات الصحية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).