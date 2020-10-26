انتفاضة تشرين ..الكاظمي لا طاير ولا حاط - مؤيد عبد الستار

2020/10/26 | 14:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مؤيد_عبد_الستار في كلمته الاخيرة عشية ذكرى انتفاضة تشرين طالب رئيس الوزراء الكاظمي المواطنين الالتزام بسلمية التظاهر وعدم الاعتداء على القوات الامنية واحترام الرتب العسكرية فعلا وقولا.منذ انطلاق التظاهرات الاخيرة قبل عام واحد ، وكذلك التظاهرات التي اندلعت قبل سنوات احتجاجا على الاوضاع المزرية ، والجماهير ، أغلبهم من الشباب ، يمارسون حقهم في التظاهر السلمي ولكنهم تعرضوا للعنف بمختلف أشكاله ،تعرضوا للاصابات الف ......





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