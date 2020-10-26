بالصورة.. مباريات الجولة المقبلة من ممتاز الكرة

2020/10/26 | 14:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، عن مباريات الجولة الثانية للدوري الممتاز لموسم 2020/ 2021.

وانطلقت منافسات الجولة الأولى يوم أمس الاحد، بإقامة خمس مباريات حيث تعادل الشرطة مع الزوراء 1-1 والميناء مع الحدود 0-0، فيما فاز نفط الوسط على المساوة 5-1 والقوة الجوية على الكهرباء 1-0 والديوانية على النجف 1-0.

وتستكمل الجولة الاولى اليوم باقامة ثلاث مباريات في العاصمة بغداد.

وسيواجه امانة بغداد فريق اربيل ، وفي ذات التوقيت يلاقي النفط على ملعبه فريق الصناعات الكهربائية.

واخيراً يواجه الطلبة ضيفه القادم من الجنوب نفط البصرة على ملعب الشعب الدولي في تمام الساعة السادسة مساءً.

وفيما يلي مباريات الجولة المقبلة من البطولة.

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