عاجل… تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس المقبل بمناسبة المولد النبوي

2020/10/26 | 14:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس المقبل بمناسبة المولد النبوي.

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