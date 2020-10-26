لجنة نيابية تستبعد تمرير قانون تمويل العجز بجلسة اليوم

2020/10/26 | 14:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

استبعدت لجنة الاقتصاد النيابية، الاثنين، تمرير قانون تمويل العجز المالي المقدم من الحكومة خلال جلسة اليوم.

وقال عضو اللجنة يحيى العيثاوي في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “قانون تمويل العجز ليس بديلا عن الموازنة الاتحادية وليس مشابها لقانون الاقتراض السابق بل هو ورقة جديدة قدمتها الحكومة”، لافتا الى ان “هنالك عدد كبير من الملاحظات حول هذا القانون ومنها المبالغ المطلوب والتي تبلغ ٤١ ترليون دينار”.

واضاف ان “القانون عرض للقراءة الاولى فقط وسياخذ وقت من الناقش لعرضه للقراءة الثانية”، مستبعدا “تمرير القانون خلال جلسة اليوم”.

واتهم النائب عن تحالف سائرون رياض محمد، اول امس السبت، الحكومة بالفشل في تعظيم الإيرادات المتحققة من المنافذ غير النفطية.



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