الحريري مخاطبا السياسيين: لن أعتذر عن تشكيل الحكومة وانتبهوا لنصفي العراقي

2020/10/26 | 14:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سعد الحريري

استبعد رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، الاعتذار عن مهام تشكيل الحكومة، مذكرا خصومه السياسيين بأن نصفه عراقي وهو عنيد عند الضرورة في إشارة منه إلى أصل والدته.

تصريحات الحريري جاءت نقلا عن صحف لبنانية، حيث رجح الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة أن ينتهي من تأليف حكومته خلال أسبوع في حال لم تعكر بعض الأطراف السياسية مراحل التشكيل.

الحريري شدد أيضا على أن عامل الاختصاص حصرا لا يكفي عند اختيار الوزراء بل المطلوب توافر الخبرة مع الشهادة لتحقيق الكفاءة.

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