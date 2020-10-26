بريطانيا: مستمرون بدعم العراق وتعزيز مكانته في المجتمع الدولي والإقليمي

2020/10/26 | 14:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت بريطانيا استعدادها الكامل لدعم العراق وتعزيز مكانته في المُجتمَع الدوليّ والإقليميّ، جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية فؤاد حسين برئيس لجنة العلاقات الخارجيّة في البرلمان البريطاني توم توغندهات.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية.



فقد أشاد حسين بالدور البريطاني الفعّال في مُحارَبة تنظيم داعش الإرهابيّ ضمن التحالف الدوليّ، مُشدّداً على أهمّية استمرار هذا التعاون في مجالات مختلفة، منها الاستمرار في تدريب القوات العراقية، وتبادل المعلومات الاستخباريّة لمنع عودة نشاط الجماعات الإرهابيّة.

من جانبه، أكّد المسؤول البريطاني استعداد بلاده الكامل لتشجيع الشركات البريطانية على العمل في العراق، والتنسيق مع العراق في هذا الإطار عبر بحث الفرص الاستثماريّة.

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