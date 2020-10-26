المجلس الأعلى لمكافحة الفساد شخص 40 ملفا كبيرا للفساد

2020/10/26 | 14:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت لجنة متابعة البرنامج الحكومي عن وجود أربعين ملفا للفساد مشخصة من قبل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، فيما أكدت دعمها لتوجهات الحكومة الإصلاحية.

عضو اللجنة محمد شياع السوداني، أكد ان المتورطين في ملفات الفساد يتوزعون على أفراد من جهات سياسية معروفة، إضافة الى موظفين يتم التستر عليهم من قبل جهات متنفذة، وذلك جراء الخدمات التي يقدمونها.

وأضاف السوداني ان العراق لديه إمكانية تشخيص حالات الفساد بشرط توافر الإرادة الحقيقية، وان المعركة ضد الفاسدين داخل البلاد تبدأ من داخل المنظومة التنفيذية والتشريعية.

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