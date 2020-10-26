حقوق الانسان تعلن إحصائية جديدة للأحداث التي رافقت تظاهرات يوم أمس بعموم العراق

2020/10/26 | 14:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت مفوضية حقوق الانسان في العراق ، الإثنين، (26 تشرين الأول، 2020) إحصائية جديدة للأحداث التي رافقت تظاهرات يوم أمس بعموم العراق.

وقالت المفوضية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "فرقها تواصل رصدها للتظاهرات الحاصلة في العاصمة بغداد وباقي المحافظات".

واضاف البيان أن "المفوضية تعبر عن قلقها واسفها البالغ لسقوط جرحى ومصابين بين المتظاهرين والقوات الامنية نتيجة للمصادمات بين القوات الامنية والمتظاهرين في بغداد، والتي بلغت (31) مصاباً من المتظاهرين اضافة الى اصابة وجرح (138) منتسباً من القوات الامنية بينهم (7) ضباط إضافة الى إصابة متظاهر (1) ومنتسب(1) في محافظة الديوانية ليصبح المجموع الكلي في عموم العراق اصابة (32) متظاهراً و(139) منتسباً، نتيجة استخدام بعض المتظاهرين غير السلميين ثلاث قنابل يدوية وقنابل المولوتوف تجاه القوات الامنية اضافة الى استخدام الحجارة والهراوات والعصي، اضافة الى الحاق اضرار بعجلتين تابعة للدفاع المدني وحرق خيمتين في ساحة التحرير، في حين لم تشهد باقي المحافظات اي احداث عنف او تصادمات تذكر".

ودعت المفوضية العليا لحقوق الانسان المتظاهرين "للحفاظ على سلمية تظاهراتهم وعدم السماح للذين يريدون حرفها عن سلميتها، كذلك الالتزام بالأماكن المخصصة للتظاهرات والتعاون مع القوات الامنية لحماية الممتلكات العامة والخاصة".

وطالبت المفوضية القوات الامنية والمتظاهرين "اتخاذ اقصى درجات ضبط النفس وإيقاف اي عنف وإلى المزيد من التعاون وتركيز القوات الامنية على دورها في حماية المتظاهرين وتعزيز دورهم في التظاهر السلمي".

واشر البيان إلى أن "المفوضية شيد وتثمن بالمهنية العالية والانضباط الكبير الذي تمتعت به الأجهزة الأمنية بمختلف صنوفها للحفاظ على أرواح المتظاهرين"، فيما جددت "مطالبتها للحكومة في توفير الحلول السريعة والاستجابة لمطالب المتظاهرين السلميين المشروعة في تعزيز واقع حقوق الإنسان في العراق".

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