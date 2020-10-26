2020/10/26 | 14:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف مكتب حقوق الانسان في ديالى، اليوم الاثنين، عن بدء إجراءات إغلاق مخيم معسكر سعد للنازحين في بعقوبة بعد 5 سنوات على انشائه.

وقال مدير مكتب حقوق الإنسان في ديالى صلاح مهدي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن " لجنة حكومية معنية بإغلاق ودمج مخيمات النازحين برئاسة نائب محافظ ديالى، باشرت بإجراءات إغلاق مخيم معسكر سعد للنازحين في بعقوبة بعد مرور 5 سنوات على انشاءه".

وأضاف مهدي، أن "النازحين أمامهم خيارين، أما الانتقال إلى مخيم الوند في خانقين (100 كم شمال شرق بعقوبة) أو الانتقال إلى مناطقهم المحررة وهذا أمر بالغ الصعوبة، لآن منازلهم مدمرة أو البحث عن مأوى أخر، مؤكدا بأن إغلاق المخيم قرار خاطئ وسيؤدي إلى كارثة إنسانية ونزوح جديد لعشرات الأسر التي تعيش تحت خط الفقر".

وتابع مهدي، أن "موقف مكتب حقوق الإنسان ثابت في ضرورة التريث ببقاء الأسر لحين صرف التعويضات لإعمار منازلها في مناطقهم المحررة وخلاف ذلك تعني ذهاب الأسر للمجهول".

ويعد مخيم معسكر سعد في بعقوبة، الوحيد من نوعه، آمن مأوى لأكثر من 150 أسرة نازحة بعد 2015.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدء إجراءات إغلاق مخيم معسكر سعد في ديالى وحقوق الإنسان تحذر من كارثة إنسانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدء إجراءات إغلاق مخيم معسكر سعد في ديالى وحقوق الإنسان تحذر من كارثة إنسانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).