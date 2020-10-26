القبض على عُنصرين إرهابيين من بقايا داعش في الأنبار

2020/10/26 | 14:41 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ ألقى جهاز مُكافحة الإرهاب، القبض على عُنصرين إرهابيين من بقايا فلول عصابات داعش الإرهابية في "مُحافظة الأنبار - قاطع الكرمة شمال شرقي مدينة الفلوجة".وذكر الجهاز في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" ان عملية القبض تمت بعد نصب كمين محكم وجُهد معلوماتي من قبل إستخبارات جهاز مُكافحة الإرهاب"./انتهى7

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