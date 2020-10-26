انخفاض العجز التجاري للاردن خلال 8 أشهر

2020/10/26 | 14:41 - المصدر: وكالة نينا

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عمان/نينا/أظهرت أرقام رسمية ان العجز التجاري للاردن /الفرق بين الصادرات والمستوردات/،خلال الاشهر الثمانية الماضية من العام الحالي 2020 انخفض بنسبة 3ر15 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2019.وحسب الأرقام التي اصدرتها اليوم الاحصاءات الأردنية، بلغت الصادرات الكلية للاردن خلال الاشهر الثمانية من العام الحالي نحو 114ر5 مليارات دولار مقابل 388ر5 مليارات دولار للفترة نفسها من العام الماضي.واشارت الى ان مستوردات المملكة خلال الاشهر الثمانية من العام الحالي تراجعت الى 854ر10 مليارات دولار مقابل 814ر12 مليار دولار للفترة نفسها من العام الماضي./انتهى

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