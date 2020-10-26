مفوضية حقوق الانسان تدين الإساءة إلى الرسول الأعظم محمد(ص) وتطالب بتشريع قانون دولي يجرم الإساءة للأديان

2020/10/26 | 14:41 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ دانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق بأشد عبارات الاستنكار ، الإساءة إلى الرسول الأعظم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) نبي الرحمة والإنسانية بنشر الصور المسيئة لشخصه الكريم وما صدرت من تصريحات عنصرية عن الرئيس الفرنسي.ورفضت المفوضية في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه كافة الإساءات التي استهدفت شخصية الرسول الاعظم أو أية إساءة تمس الديانات والأنبياء والرسل بحجّة حرّية الرأي والتعبير ، مؤكدة أن الاستمرار في هذه الأعمال المشينة يعتبر إهانةً وتجاوزا" لمشاعر المسلمين في العالم وانتهاكاً لحقوقهم التي نصت عليها مبادئ حقوق الإنسان في حرية الأديان واحترام العبادات والرموز الدينية.وأضافت إن العالم الذي يواجه تحديات صعبة ومعقدة في مواجهة التطرف الديني يحتاج من الجميع إلى التكاتف وتوحيد الجهود في مكافحة بواعث العنصرية ومنع الإساءات لكل المعتقدات والديانات في العالم أجمع.وطالبت المفوضية المنظمات الدولية بالنهوض بمسؤولياتها الإنسانية وواجباتها المجتمعية والأخلاقية لمنع الإساءات المتكررة إلى الرسول الأعظم والدين الإسلامي تحت مظلة حرية التعبير لبث بذور الكراهية والبغضاء، والعمل بجدية لنشر ثقافة التسامح والسلام بين شعوب العالم.كما طالبت المفوضية الجهات المعنية في وزارة الخارجية بالتحرك عبر قنواتها الرسمية لاستنكار هذا العمل غير الاخلاقي لدى الدول التي صدرت منها تلك الإساءات ، كما تطالب المفوضية بتشريع قانون دولي يجرم الإساءة للأديان ، وتلفت المفوضية إلى أن ترسيخ حقوق الإنسان ينبع من احترام وتقديس الديانات والرسالات السماوية ./انتهى9

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