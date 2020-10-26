ديالى.. انفجار يهز معسكرا للحشد الشعبي

2020/10/26 | 14:41 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هز انفجار كبير الإثنين معسكر "أشرف" الذي يضم قوات من الحشد الشعبي شمالي محافظة ديالى، بحسب ما أفادت مصادر أمنية للعربية.

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