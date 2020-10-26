العراق:قائد القوة الجوية يستقبل الملحق العسكري الإيراني

2020/10/26 | 14:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل قائد القوة الجوية اللواء

الطيار شهاب جاهد علي، في مقر القيادة

الملحق العسكري الإيراني العميد حسن

بور نوروز،

وبحسب بيان رسمي حصلت وكالة نون على

نسخته اليوم الاثنين " لقد جرى خلال

اللقاء مناقشة

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