قلة شرب الماء يعرضك لأمراض خطيرة..تعرف عليها

2020/10/26 | 14:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت دراسة جديدة أن صحة كبار السن

تتأثر بالأمراض التي تتعلق بالجفاف،

كأمراض الكلى والدم والقلب، ويشير

باحثون إلى أهمية ترطيب الجسم وشُرب

المياه مع التقدم في العمر.

ومن أضرار قلة شرب الماء، كما ذكرها

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