الحشد الشعبي يحبط هجوما لداعش بين ديالى وصلاح الدين فى العراق

2020/10/26 | 14:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحبطت قوة قتالية من الحشد الشعبي هجوما

لداعش استهدف نقاطا أمنية للحشد بين

ديالى وصلاح الدين .

وقال مسؤول الاعلام الحربي صادق

الحسيني - في تصريحات، أوردتها الوكالة

الوطنية العراقية للانباء نينا اليوم

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