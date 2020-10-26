النزاهة تطلب رفع الحصانة عن أحد النواب الحاليين تمهيدا لاستقدامه

2020/10/26 | 14:50 - المصدر: NRT عربية

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جلسة سابقة لمجلس النواب

فوتو: أرشيف

منذ 21 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت هيئة النزاهة، الاثنين، تقديم طلب لرفع الحصانة عن أحد أعضاء مجلس النواب للدورة الحالية، وذلك لغرض تبليغ النائب بأمر استقدام صادر بحقه على خلفية قضية حققت فيها الهيئة وأحالتها للقضاء.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان اليوم، 26 تشرين الأول 2020، ان محكمة التحقيق المختصة في النظر بقضايا النزاهة بمحافظة نينوى خاطبت مجلس النواب، لغرض الطلب منه رفع الحصانة عن أحد أعضائه الحاليين لتتمكن المحكمة من تبليغه بأمر الاستقدام الصادر بحقه.

وأضاف البيان أن " أمر الاستقدام الصادر استنادا إلى أحكام المادة (315) جاء على خلفية القضية التي حققت فيها الهيئة، وأحالتها إلى القضاء والتي تتضمن اتهامات موجهة للنائب خلال فترة توليه رئاسة مجلس المحافظة مدة سيطرة داعش الإرهابي عليها".

وأشار البيان إلى ان " تفاصيل القضية تبين وجود شبهة تصرف بمبالغ خاصة برواتب موظفي مجلس المحافظة، وكذلك رواتب موظفي مجالس الأقضية والنواحي داخل مدينة الموصل"، مؤكدا ان " مجموع الرواتب التي تم التصرف بها بصورة مخالفة للتعليمات تبلغ (400) مليون دينار شهريا".

ر.إ

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