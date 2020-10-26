2020/10/26 | 14:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

أعلنت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، عن مباريات الجولة الثانية للدوري الممتاز لموسم 2020/ 2021.

وانطلقت منافسات الجولة الأولى يوم أمس الاحد، بإقامة خمس مباريات حيث تعادل الشرطة مع الزوراء 1-1 والميناء مع الحدود 0-0، فيما فاز نفط الوسط على السماوة 5-1 والقوة الجوية على الكهرباء 1-0 والديوانية على النجف 1-0.

وتستكمل الجولة الاولى اليوم باقامة ثلاث مباريات في العاصمة بغداد.

وسيواجه امانة بغداد فريق اربيل ، وفي ذات التوقيت يلاقي النفط على ملعبه فريق الصناعات الكهربائية.

واخيراً يواجه الطلبة ضيفه القادم من الجنوب نفط البصرة على ملعب الشعب الدولي في تمام الساعة السادسة مساءً.

وفيما يلي مباريات الجولة المقبلة من البطولة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصورة.. مباريات الجولة الثانية من ممتاز الكرة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصورة.. مباريات الجولة الثانية من ممتاز الكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).