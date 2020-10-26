إلقاء القبض على عنصرين من تنظيم داعش الإرهابي في الأنبار

2020/10/26 | 14:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة إلقاء القبض على عنصرين من تنظيم داعش الإرهابي في محافظة الانبار.

وأكد رسول في تغريدة على حسابه بتويتر أن جهاز مكافحة الإرهاب تمكن من إلقاء القبض على عنصرين إرهابيين من بقايا فلول عصابات داعش قاطع الكرمة شمال شرقي مدينة الفلوجة بمحافظة الانبار خلال عملية أمنية بعد نصب كمين محكم وجهد معلوماتي كبير من قبل استخبارات جهاز مكافحة الإرهاب.

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