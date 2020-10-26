بعد تنظيفها من النفايات، بعثة إيطالية تكتشف قصور وغرف اشورية مخفية قبل 700 عام قبل الميلاد

2020/10/26 | 14:54 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل قام فريق سواعد موصلية التطوعي بتنظيف وإعادة تنظيم بوابة شمس الأثرية في مدينة الموصل بدعم وتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية – مشروع تعافي.تضّمنت حملت آثارنا هويتنا تنظيف المواقع الأثرية في مدينة الموصل ومن ضمنها سور نينوى الأثري الذي يعود تاريخه إلى حقبة الآشوريين قبل حوالي 3500 سنة.وقالت …

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