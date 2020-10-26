انخفاض جديد لاسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية

2020/10/26 | 15:00 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

سجلت اسعار صرف الدولار انخفاضا جديدا وطفيفا في الاسواق العراقية امام الدينار.

وبلغ سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي في بورصة الكفاح 124,900 دينار، أمام كل 100 دولار.

فيما بلغ سعر الصرف في الصيرفات (تقريبي)

124,500

125,500

وكان سعر الصرف قد بلغ في وقت سابق من اليوم:

124,250

125,250

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