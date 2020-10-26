بالصورة.. المتظاهرون ينهون الاعتصام السلمي في ساحة التحرير

2020/10/26 | 15:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أنهى المتظاهرون، الاعتصام السلمي في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

وتظاهر الآلاف خلال اليومين الماضيين في بغداد والمحافظات بمناسبة مرور سنة على تظاهرات الـ25 من تشرين الاول.

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