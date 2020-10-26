2020/10/26 | 15:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / – ردّ تحالف الفتح، الاثنين، على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضد الإسلام، فيما دعا إلى مقاطعة البضائع الفرنسية.



وذكر التحالف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاثنين، ان “العالم الإسلامي والعربي وأصدقاء الشعب الفرنسي فوجئ بالتصريحات ماكرون المسيئة ضد الإسلام ورسوله الكريم “ص” وأحكامه والشريعة الغراء ، وفي الوقت الذي نستنكر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أول تصريح حزبي عراقي على تصريحات ماكرون بشأن الرسوم المسيئة وكالة الصحافة المستقلة.

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