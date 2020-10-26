عارضة أزياء تنتحر في فندق شهير لهذا السبب

2020/10/26 | 15:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- انتحرت عارضة أزياء شابة في أحد الفنادق الشهيرة ببريطانيا والمعروف باسم «Premier Inn» بسبب تدهور صحتها النفسية منذ أن تم الاعتداء عليها جنسيًا وهي في الثالثة عشر من عمرها.



ووفقًا لصحيفة ” ميرور” البريطانية قتلت كيتلين أورايلي، 20 عامًا نفسها بعد قضاء ليلة مع أصدقائها مما أصاب عائلتها بالحزن الشديد، وكذلك أصدقاء العائلة […]

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