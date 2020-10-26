2020/10/26 | 15:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- يستخدم تطبيق المراسلة ماسنجر Messenger المملوك لشركة فيسبوك، أكثر من مليار مستخدم حول العالم، ويفضل الكثير منهم التطبيق لارتباطه بتطبيق فيسبوك الذى يحوى أكبر عدد من الأصدقاء؛ ولكن فيما يتعلق بالخصوصية و تشفير الرسائل فلا يعد التطبيق هو الأفضل.



وبحسب مجلة فوربس فإنه يجب على مستخدمى فيسبوك ألا يقوموا باستخدام تطبيق ماسنجر خصوصا عند […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كيف يتم اختراق وسرقة الرسائل من تطبيق ماسنجر ..



اعرف الطريقة وكالة الصحافة المستقلة.

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