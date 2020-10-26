مطلوب للقضاء يقتل منتسباً امنياً في كربلاء

2020/10/26 | 15:15 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر امني في محافظة كربلاء، الاثنين، بقيام مطلوب للقضاء بقتل منتسب أمني في منطقة الحي العسكري.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "أحد المطلوبين للقضاء أقدم، اليوم، على إطلاق النار صوب قوة امنية اثناء تنفيذ مذكرة قبض بحقه في منطقة الحي العسكري بمحافظة كربلاء".وأضاف أن "إطلاق النار أسفر عن وفاة أحد المنتسبين وجرح عدد منهم".

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