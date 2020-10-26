2020/10/26 | 15:16 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أصدر تحالف الفتح في العراق، بياناً بشأن التصريحات الفرنسية المسيئة ضد الإسلام ورسوله الكريم {ص}.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح مطالباً بمقاطعة المنتجات الفرنسية: ماكرون خسر العالم العربي والاسلامي) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتح مطالباً بمقاطعة المنتجات الفرنسية: ماكرون خسر العالم العربي والاسلامي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).