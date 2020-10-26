الحشد ينفذ عملية تفتيش وتجريف للجزر الواقعة على نهر دجلة

2020/10/26 | 15:16 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} نفذ اللواء التاسع للحشد الشعبي، الاثنين، عملية تفتيش وتجريف للجزر الواقعة على ضفاف نهر دجلة .

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