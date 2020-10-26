الحج السعودية: عزل 3 أيام لمعتمري الخارج والفنادق تستقبل الحالات المشتبه بها

2020/10/26 | 15:16 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – مباشر: كشف نائب وزير الحج والعمرة في السعودية، عبد الفتاح مشاط، أن هناك 4 مستويات سيجري الاعتماد عليها لقياس مدى تفشي الفيروس وقياس مستوى المخاطر لدى الدول بشكل عام؛ لاستقبال المعتمرين الذين سيخضعون لحظة وصولهم إلى الأراضي السعودية من …

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