2020/10/26 | 15:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صلاح الدين – واع- فليح العبيدي

استقبلت العتبة العسكرية المقدسة في سامراء،اليوم الاثنين، جموع الزائرين بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري (ع) وسط أجواء ايمانية وخدمية وأمنية.

وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) الذي رافق الحشود الزائرة في تقريره، أن "جموع الزائرين أدوا مراسم زيارة الإمامين العسكريين (ع) وسط أجواء أمنية وخدمية".

واضاف أن "المفارز الصحية المنتشرة خارج وداخل المدينة أدت خدمات التوعية ووزعت أجهزة ومواد التعقيم والكمامات الى جانب العلاجات الطبية وإسعاف الحالات الحرجة".

وتابع مراسلنا ،أن "المواكب قدمت خدمات الضيافة والطعام للزائرين على وفق ارشادات مديرية الصحة في المحافظة فيما فتح أهالي مدينة سامراء بيوتهم لاستقبال الزائرين من مختلف أنحاء العراق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور... جموع الزائرين تحيي ذكرى استشهاد الإمام العسكري) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور... جموع الزائرين تحيي ذكرى استشهاد الإمام العسكري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).