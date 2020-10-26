78 قتيلا بقصف روسي على معسكر موال لأنقرة في إدلب

2020/10/26 | 15:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل 78 مسلحا على الأقل من فصيل "فيلق الشام" الموالي لأنقرة، جراء غارات شنتها روسيا على معسكر تدريب تابع له في شمال غرب سوريا، وفق حصيلة جديدة للمرصد السوري لحقوق الانسان.

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