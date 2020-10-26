حقوق الانسان تعلن احصائية جرحى تظاهرات تشرين

2020/10/26 | 15:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مفوضية حقوق الانسان يوم الاثنين، عن اصابة 31 متظاهرا و138 منتسبا من القوات الامنية خلال مصادمات اندلعت في الذكرى السنوية الاولى لـتظاهرات تشرين اول 2019.

وذكرت المفوضية خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان فرقها رصدت التظاهرات الحاصلة في العاصمة بغداد وباقي المحافظات، معربة عن قلقها وإسفها البالغ لسقوط جرحى ومصابين بين المتظاهرين والقوات الامنية نتيجة للمصادمات بين القوات الامنية والمتظاهرين في بغداد.

واضاف البيان: ان عدد المصابين من المتظاهرين بلغ (31) مصاب اضافة الى اصابة وجرح (138) منتسب من القوات الامنية بينهم (7) ضباط إضافة الى إصابة متظاهر (1) ومنتسب(1) في محافظة الديوانية ليصبح المجموع الكلي في عموم العراق اصابة (32) متظاهر و(139) منتسب، نتيجة استخدام بعض المتظاهرين الغير سلميين ثلاث قنابل يدوية وقنابل المولتوف تجاه القوات الامنية اضافة الى استخدام الحجارة والهراوات والعصي، اضافة الى الحاق اضرار بعجلتين تابعة للدفاع المدني وحرق خيمتين في ساحة التحرير، في حين لم تشهد باقي المحافظات اي احداث عنف او تصادمات تذكر.

البيان دعا، المتظاهرين للحفاظ على سلمية تظاهراتهم وعدم السماح للذين يريدون حرفها عن سلميتها ، كذلك الإلتزام بالأماكن المخصصة للتظاهرات والتعاون مع القوات الامنية لحماية الممتلكات العامة والخاصة، كما طالب القوات الامنية والمتظاهرين اتخاذ اقصى درجات ضبط النفس وإيقاف اي عنف والى المزيد من التعاون وتركيز القوات الامنية على دورها في حماية المتظاهرين وتعزيز دورهم في التظاهر السلمي، مشيدا ومثمنا المهنية العالية والإنضباط الكبير الذي تمتعت به الأجهزة الأمنية بمختلف صنوفها للحفاظ على أرواح المتظاهرين، مجددا مطالبة الحكومة في توفير الحلول السريعة والاستجابة لمطالب المتظاهرين السلميين المشروعة في تعزيز واقع حقوق الإنسان في العراق.

PUKmedia عن اعلام المفوضية

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