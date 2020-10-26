رسميا.. روسيا تحدد موعد انتاج لقاح كورونا

2020/10/26 | 15:21 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت الحكومة الروسية، الاثنين، ان موعد بدء إنتاج لقاح "سبوتنيك-V" ضد فيروس كورونا سيتم قبل حلول كانون الاول المقبل.

وقالت المتحدثة باسم شركة بيوكاد الروسية، إيرينا كينيوخوفا، في مؤتمر صحفي اليوم (26 تشرين الاول 2020) إن الشركة تعمل حاليا على تكييف تقنياتها الإنتاجية مع معايير اللقاح الذي تم تطويره في مركز "غاماليا" التابع لوزارة الصحة الروسية، والذي تم تسجيله رسميا في 11 آب الماضي.

فيما أكدت شركة "بينوفارم" أن مصنعها في مدينة زيلينوغراد بضواحي موسكو بصدد إتمام استعداده للبدء في إنتاج لقاح "سبوتنيك-V" صناعيا.

المصدر: وكالة الأنباء الفدرالية الروسية - RT .

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