بايدن يتعهد للأميركيين بتوفير لقاح مجاني لكورونا

2020/10/26 | 15:21 - المصدر: NRT عربية

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المرشح الديمقراطي جو بايدن

فوتو: أرشيف

منذ 25 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

قدم المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية جو بايدن، تعهدا بتوفير لقاح ضد فيروس كورونا "مجانا وللجميع" في حال فوزه بالانتخابات المقررة مطلع تشرين الثاني المقبل.





وقال بادين، في خطاب انتخابي بولاية ديلاوير، مساء أمس الأحد، 25 تشرين الأول 2020، إنه "فور توفر لقاح آمن وفعال، فإنه يجب أن يتاح مجانا للجميع، سواء كان لديهم تأمين صحي أم لا".

واتهم المرشح الديمقراطي، منافسه الجمهوري دونالد ترمب، بعدم حيازة خطة لمواجهة كورونا، وأضاف "نحن في هذه الأزمة منذ نحو 8 أشهر، والرئيس ليست لديه خطة حتى الآن".

وكان كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، قد أعلن في وقت سابق، ان إنتاج لقاح أميركي آمن وفعال ضد كورونا قد يتم بحلول شهر كانون الأول المقبل.

ر.إ

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